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РФ вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп "Калібрів"

Вівторок 03 вересня 2024 06:48
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РФ вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп "Калібрів" Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря фіксується перебування одного військового корабля, який РФ вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що цей ворожий корабель здатний запустити до чотирьох "Калібрів" загальним залпом у разі завдання ракетного удару.

За даними українських військових, станом на сьогоднішній ранок, 3 вересня, в Азовському морі кораблі противника не спостерігаються.

Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Середземному морі фіксуються 2 кораблі країни-агресора, з яких одне судно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

РФ вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Військові також розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 15 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Крім того, вже традиційно ВМС ЗСУ констатують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, що після масованого комбінованого удару по Україні на початку минулого тижня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

Раніше видання Defense Express писало, що російський ракетний корабель "Амур" був введений у стрій Каспійської флотилії ВМФ РФ. Раніше це судно фіксували в акваторії Чорного моря.

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Черное море Азовское море ВМС України
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