РФ вивела кілька ракетоносіїв у Чорне й Азовське моря, який можливий залп "Калібрів"
В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 14 червня, фіксується перебування чотирьох кораблів-ракетоносіїв, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Загальний залп можливий із застосуванням до 16 крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Так, розповіли військові, станом на 06:00 фіксується:
- в Чорному морі - 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет,
- в Азовському морі - 9 кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, в Середземному морі помічено перебування 3 кораблів РФ, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
У ВМС додали, що за добу, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться в повідомленні ВМС.
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