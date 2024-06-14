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РФ вивела кілька ракетоносіїв у Чорне й Азовське моря, який можливий залп "Калібрів"

П'ятниця 14 червня 2024 07:10
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РФ вивела кілька ракетоносіїв у Чорне й Азовське моря, який можливий залп "Калібрів" Фото: у Чорному та Азовському морях помічені кілька російських кораблів (mill.ru)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 14 червня, фіксується перебування чотирьох кораблів-ракетоносіїв, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Загальний залп можливий із застосуванням до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Так, розповіли військові, станом на 06:00 фіксується:

  • в Чорному морі - 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет,
  • в Азовському морі - 9 кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, в Середземному морі помічено перебування 3 кораблів РФ, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

РФ вивела кілька ракетоносіїв у Чорне й Азовське моря, який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

У ВМС додали, що за добу, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 3 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться в повідомленні ВМС.

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