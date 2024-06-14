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РФ вывела несколько ракетоносителей в Черное и Азовское моря, какой возможен залп "Калибров"

Пятница 14 июня 2024 07:10
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РФ вывела несколько ракетоносителей в Черное и Азовское моря, какой возможен залп "Калибров" Фото: в Черном и Азовском морях отмечены несколько российских кораблей (mill.ru)
Автор: Владимир Костырин

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 14 июня, фиксируется пребывание четырех кораблей-ракетоносителей, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Общий залп возможен с применением 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Так, рассказали военные, по состоянию на 06:00 фиксируется:

  • в Черном море - 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет,
  • в Азовском море - 9 кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море замечено пребывание 3 кораблей РФ, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

РФ вывела несколько ракетоносителей в Черное и Азовское моря, какой возможен залп &quot;Калибров&quot;

В ВМС добавили, что за сутки, в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 11 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовске море - 3 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении ВМС.

Напомним, перед этим стало известно, что теперь российские захватчики могут перезаряжать подлодки в Новороссийске, и для этого им уже не нужно возвращаться в пункт базирования во временно оккупированном Севастополе.

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