РФ вывела несколько ракетоносителей в Черное и Азовское моря, какой возможен залп "Калибров"

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 14 июня, фиксируется пребывание четырех кораблей-ракетоносителей, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Общий залп возможен с применением 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Так, рассказали военные, по состоянию на 06:00 фиксируется:

в Черном море - 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет,

в Азовском море - 9 кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море замечено пребывание 3 кораблей РФ, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки, в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 11 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовске море - 3 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении ВМС.