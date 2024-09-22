РФ вивела у Чорне та Середземне моря носії "Калібрів", - ВМС

Фото: держава-агресор вивела у моря кораблі з ракетами "Калібр" (YouTube)

Росія сьогодні, 22 вересня, вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).