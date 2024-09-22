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РФ вивела у Чорне та Середземне моря носії "Калібрів", - ВМС

Неділя 22 вересня 2024 07:17
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РФ вивела у Чорне та Середземне моря носії "Калібрів", - ВМС Фото: держава-агресор вивела у моря кораблі з ракетами "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Росія сьогодні, 22 вересня, вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель - носій "Калібрів". Загальний залп становить до 4 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель із крилатими ракетами "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - жодного судна;
  • до Азовського моря - 1 судно.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

РФ вивела у Чорне та Середземне моря носії &quot;Калібрів&quot;, - ВМС

Нічні обстріли України

Ввечері 21 вересня, росіяни вкотре запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Впродовж ночі безпілотники заходили з півдня та півночі кількома хвилями.

Крім того, агресор вдарив кількома керованими авіабомбами по Харкову.

Внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок, автомобілі та постраждали більше 20 людей.

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