РФ вывела в Черное и Средиземное моря носители "Калибров", - ВМС
Россия сегодня, 22 сентября, вывела в Черное и Средиземное моря корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
Так, в Черном море находится один вражеский корабль - носитель "Калибров". Общий залп составляет до 4 ракет;
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море один вражеский корабль с крылатыми ракетами "Калибр", общий залп до 16 ракет.
За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - ни одного судна;
- в Азовское море - 1 судно.
Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Ночные обстрелы Украины
Вечером 21 сентября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В течение ночи беспилотники заходили с юга и севера несколькими волнами.
Кроме того, агрессор ударил несколькими управляемыми авиабомбами по Харькову.
В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, автомобили и пострадали более 20 человек.
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