РФ вывела в Черное и Средиземное моря носители "Калибров", - ВМС

Россия сегодня, 22 сентября, вывела в Черное и Средиземное моря корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

В Средиземном море один вражеский корабль с крылатыми ракетами "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Так, в Черном море находится один вражеский корабль - носитель "Калибров". Общий залп составляет до 4 ракет;

Ночные обстрелы Украины

Вечером 21 сентября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В течение ночи беспилотники заходили с юга и севера несколькими волнами.

Кроме того, агрессор ударил несколькими управляемыми авиабомбами по Харькову.

В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, автомобили и пострадали более 20 человек.

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