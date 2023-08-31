РФ вивела у Чорне море ракетоносій: який може бути залп

У Чорному морі зафіксований один російський надводний ракетоносій, який окупанти вивели на бойове чергування. Йдеться про малий ракетний корабель проекту "Буян-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил оборони півдня України.

Як зазначили військові, це судно може бути оснащене 8 ракет типу "Калібр".

Так, наголошується у заяві, рівень ракетної загрози залишається стабільно високим.

"Сигнали повітряної тривоги - обов'язкові для реагування. Попереджені - значить озброєні", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ пізно ввечері попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Вже після опівночі було оголошено відбої таких загроз, при цьому про небезпеку ворожих ракетних атак попереджали жителів Сумської області.

Скільки залишається ракет у РФ

Як розповів РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів, і якими окупанти найчастіше атакують різні регіони України.

Також він зазначив, що у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинжал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими російські військові атакували Україну в ніч проти 15 серпня, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.