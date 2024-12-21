РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": скільки та який залп

Станом на 06:00, 21 грудня, Росія вивела у Чорне море 3 кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
За інформацією військових, максимальний можливий залп ракетоносіїв у Чорному морі складає 24 одиниці "Калібрів".
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а отже, немає загрози.
Однак 6 кораблів зафіксовано у Середземному морі, з яких 3 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.
Нагадаємо, 11 грудня розвідка Британії повідомила, що Україна продовжує успішно обмежувати морські операції Росії у східній частині Чорного моря. Зокрема, завдає ударів.
Це своєю чергою, призводить російську сторону до сприйняття загрози з українського боку. Таким чином, я Україна "продовжує підривати авторитет Чорноморського флоту Росії".
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