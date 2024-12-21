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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": скільки та який залп

Фото: ракетоносії зафіксовано і в Середземному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 21 грудня, Росія вивела у Чорне море 3 кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією військових, максимальний можливий залп ракетоносіїв у Чорному морі складає 24 одиниці "Калібрів".

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а отже, немає загрози.

Однак 6 кораблів зафіксовано у Середземному морі, з яких 3 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.

Нагадаємо, 11 грудня розвідка Британії повідомила, що Україна продовжує успішно обмежувати морські операції Росії у східній частині Чорного моря. Зокрема, завдає ударів.

Це своєю чергою, призводить російську сторону до сприйняття загрози з українського боку. Таким чином, я Україна "продовжує підривати авторитет Чорноморського флоту Росії".

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