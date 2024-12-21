РФ вывела в Черное море носители "Калибров": сколько и какой залп

По информации военных, максимальный возможный залп ракетоносителей в Черном море составляет 24 единицы "Калибров".

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а значит, нет угрозы.

Однако 6 кораблей зафиксировано в Средиземном море, из которых 3 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили

в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.