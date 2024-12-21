РФ вывела в Черное море носители "Калибров": сколько и какой залп

По состоянию на 06:00, 21 декабря, Россия вывела в Черное море 3 корабля. Все они являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
По информации военных, максимальный возможный залп ракетоносителей в Черном море составляет 24 единицы "Калибров".
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а значит, нет угрозы.
Однако 6 кораблей зафиксировано в Средиземном море, из которых 3 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
В ВМС добавили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.
Напомним, 11 декабря разведка Британии сообщила, что Украина продолжает успешно ограничивать морские операции России в восточной части Черного моря. В частности, наносит удары.
Это в свою очередь, приводит российскую сторону к восприятию угрозы со стороны украинской . Таким образом, я Украина "продолжает подрывать авторитет Черноморского флота России".
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