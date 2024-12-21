RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

РФ вывела в Черное море носители "Калибров": сколько и какой залп

Фото: ракетоносители зафиксированы и в Средиземном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 21 декабря, Россия вывела в Черное море 3 корабля. Все они являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По информации военных, максимальный возможный залп ракетоносителей в Черном море составляет 24 единицы "Калибров".

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а значит, нет угрозы.

Однако 6 кораблей зафиксировано в Средиземном море, из которых 3 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили

  • в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.

 

Напомним, 11 декабря разведка Британии сообщила, что Украина продолжает успешно ограничивать морские операции России в восточной части Черного моря. В частности, наносит удары.

Это в свою очередь, приводит российскую сторону к восприятию угрозы со стороны украинской . Таким образом, я Украина "продолжает подрывать авторитет Черноморского флота России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине