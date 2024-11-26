РФ вивела у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет
Вранці 26 листопада Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два бойових кораблі. Один із них є носієм крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.
За інформацією українських військових, виведений на чергування корабель може запустили загалом до 4 крилатих ракет.
В Азовському та Середземному морях ворожі кораблі відсутні.
За минулу добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснило 1 судно, що рухалося з протоки Босфор до Азовського моря.
У ВМС також зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Ситуація на фронті та обстріл дронами
За даними американського Інституту вивчення війни, російські військові посилили рейди через україно-російський кордон у Харківській області. Також загарбники просунулися у Торецьку та біля Покровська.
Крім того, в ISW вважають, що успіхи росіян на сході не означають розвалу фронту ЗСУ.
Минулої ночі росіяни знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Внаслідок прильотів у Тернополі пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
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