РФ вивела у Чорне море носій ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

Військові поінформували про ситуацію в чорноморсько-азовській акваторії станом на шосту ранку.

Так, в Чорному морі був помічений 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні", - йдеться в заяві ВМС ЗСУ.

Крім того, додали військові, в Середземному морі фіксується знаходження 2 російських кораблів, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 2 кораблі, а до Азовського - 11 суден.

Зауважимо, напередодні пізно ввечері речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у своєму Facebook написав, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів.

Він припустив, що загарбники, можливо, почали "щось підозрювати".