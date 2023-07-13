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РФ "высасывает все ресурсы". Маляр рассказала, как Кремль "облегчил" похищение зерна

Новина українською →
Украина, Четверг 13 июля 2023 15:47
РФ "высасывает все ресурсы". Маляр рассказала, как Кремль "облегчил" похищение зерна Фото: Кремль "облегчает" себе похищение зерна из Украины, приводя его вывоз к стандартам РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает красть украинское зерно с оккупированных территорий Украины. Так, в Кремле даже уже занялись "упрощением" процесса краж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В настоящее время путинский режим создает условия для экспорта сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ", - рассказала она.

Для этого, по словам Маляр, оккупанты приводят сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам ветеринарного и фитосанитарного надзора РФ.

"Россия как настоящий варвар захватывает территории и людей более развитого государства, высасывает все ресурсы и доводит до разрушения", - констатировала заместитель министра обороны.

Кража украинского зерна РФ

Россия начала красть зерно с оккупированных территорий Украины с первых дней масштабного вторжения в Украину. При этом Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Это стало известно после того, как одно из российских судов попало на спутниковый снимок.

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