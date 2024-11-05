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РФ випустила по Україні понад 80 безпілотників і ракет: які результати роботи ППО

Вівторок 05 листопада 2024 09:14
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РФ випустила по Україні понад 80 безпілотників і ракет: які результати роботи ППО Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 5 листопада, починаючи з 20:00 4 листопада, російські війська завдали масштабного удару по території України. З акваторії Чорного моря було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

При цьому Харківщина піддалася атаці керованими авіабомбами. Крім того, з напрямків Брянська, Курська та Орла РФ запустила 79 ударних безпілотників типу Shahed та інших невстановлених моделей.

Захист українського неба забезпечували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття двох керованих ракет Х-59/69 і 48 ударних безпілотників у регіонах, зокрема в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Водночас зафіксовано втрату локацій 30 ворожих безпілотників у різних областях України. Один безпілотник повернувся на територію Росії.

Атаки дронів РФ на Київ та область

Близько шостої години ранку в Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів. Раніше, пізно ввечері напередодні, у столиці також звучав сигнал повітряної атаки.

Повідомлялося, що у той час ППО працювала в Києві, зокрема в Голосіївському районі.

Окрім того, бойові дії захисників неба тривали і в Київській області, де було зафіксовано ударні безпілотники противника типу "Шахед".

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