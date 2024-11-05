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РФ выпустила по Украине более 80 беспилотников и ракет: каковы результаты работы ПВО

Вторник 05 ноября 2024 09:14
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РФ выпустила по Украине более 80 беспилотников и ракет: каковы результаты работы ПВО Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 5 ноября, начиная с 20:00 4 ноября, российские войска нанесли масштабный удар по территории Украины. Из акватории Черного моря было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

При этом Харьковская область подверглась атаке управляемыми авиабомбами. Кроме того, с направлений Брянска, Курска и Орла РФ запустила 79 ударных беспилотников типа Shahed и других неустановленных моделей.

Защиту украинского неба обеспечивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие двух управляемых ракет Х-59/69 и 48 ударных беспилотников в регионах, в частности в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

В то же время зафиксирована потеря локаций 30 вражеских беспилотников в разных областях Украины. Один беспилотник вернулся на территорию России.

Атаки дронов РФ на Киев и область

Около шести часов утра в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Ранее поздно вечером накануне в столице также звучал сигнал воздушной атаки.

Сообщалось, что в то время ПВО работала в Киеве, в частности, в Голосеевском районе.

Кроме того, боевые действия защитников неба продолжались и в Киевской области, где были зафиксированы ударные беспилотники противника типа "Шахед".

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