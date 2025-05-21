РФ випустила по Україні понад 70 дронів з трьох напрямків: як спрацювала ППО

Атака на Україну

Росія нанесла ракетний удар по стрільбищу у Сумській області 20 травня, внаслідок якого загинуло шість військовослужбовців та понад десять отримали поранення.

За інформацією , трагедія сталася під час проведення навчальних занять у військовій частині. Командування Нацгвардії разом із правоохоронцями розпочало розслідування інциденту і надасть правову оцінку діям посадових осіб.

Відомо, що раніше були розроблені чіткі алгоритми дій для особового складу на випадок повітряних атак, а також заходи для уникнення скупчення військових та порушень безпеки, однак це не запобігло трагедії.

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