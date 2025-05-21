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РФ випустила по Україні понад 70 дронів з трьох напрямків: як спрацювала ППО

Фото: Росія атакувала Україну 76 дронами з Курська, Орла і Брянська (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Україну понад 70 безпілотниками з трьох напрямків. Протиповітряна оборона знищила більшість дронів та відбила атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 травня Росія здійснила масований повітряний напад 76 безпілотниками Shahed та імітаторами різних типів з напрямків Курськ, Орел і Брянськ.

Як повідомили Сили оборони України, ефективно відбили атаку: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи знешкодили більшість дронів.

Станом на ранок 21 травня протиповітряна оборона України збила 63 ворожі безпілотники - 22 знищено вогневими засобами, ще 41 втрачено через подавлення систем РЕБ.

Внаслідок атаки постраждали Харківська та Сумська області.

Атака на Україну

Росія нанесла ракетний удар по стрільбищу у Сумській області 20 травня, внаслідок якого загинуло шість військовослужбовців та понад десять отримали поранення.

За інформацією , трагедія сталася під час проведення навчальних занять у військовій частині. Командування Нацгвардії разом із правоохоронцями розпочало розслідування інциденту і надасть правову оцінку діям посадових осіб.

Відомо, що раніше були розроблені чіткі алгоритми дій для особового складу на випадок повітряних атак, а також заходи для уникнення скупчення військових та порушень безпеки, однак це не запобігло трагедії.

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