Атака на Украину

Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области 20 мая, в результате которого погибли шесть военнослужащих и более десяти получили ранения.

По информации , трагедия произошла во время проведения учебных занятий в воинской части. Командование Нацгвардии вместе с правоохранителями начало расследование инцидента и предоставит правовую оценку действиям должностных лиц.

Известно, что ранее были разработаны четкие алгоритмы действий для личного состава на случай воздушных атак, а также меры для избежания скопления военных и нарушений безопасности, однако это не предотвратило трагедии.

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