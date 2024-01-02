РФ випустила по Україні майже сотню ракет та 35 "Шахедів". Залужний розповів, скільки збили

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому - 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару - столиця України", - написав Залужний.

У першій хвилі атакували "Шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.

Усі 35 ударних БПЛА Shahed-136/131 було знищено протиповітряною обороною.

Уранці ворог застосував стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі - 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.

Силами та засобами ППО у взаємодії із підрозділами Сил оборони України було знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.