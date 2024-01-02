РФ выпустила по Украине около сотни ракет и 35 "Шахедов". Залужный рассказал, сколько сбили

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года. Атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины" , - написал Залужный.

В первой волне атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины.

Все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131 были уничтожены противовоздушной обороной.

Утром враг применил стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов.

Силами и средствами ПВО во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины было уничтожено 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.