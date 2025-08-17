ua en ru
РФ випустила по Україні "Іскандер" і десятки дронів: в кількох областях влучання

Україна , Неділя 17 серпня 2025 09:49
РФ випустила по Україні "Іскандер" і десятки дронів: в кількох областях влучання
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 17 серпня атакувала Україну десятками дронів. Також окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни випустили 60 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з п'яти напрямків - Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 безпілотників на півночі та сході країни.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання ракети та 20 дронів на 12 локаціях у прифронтових районах. Влучання зафіксовані у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що нібито Росія готується розширити свої атаки на Україну і за один раз випускати до тисячі дронів.

Також німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що РФ нібито планує запускати по Україні до 2 тисяч безпілотників одночасно. Проте у Повітряних силах закликали обережно коментувати інформацію про нібито нарощення атак РФ.

За даними ГУР, Росія збирається нарощувати виробництво безпілотників різних типів, зокрема і уданих "Шахедів". А британська розвідка повідомила, що РФ у липні оновила рекорд ударів дронами по Україні. За місяць окупанти випустили 6200 безпілотників.

ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
