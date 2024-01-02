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РФ випустила по Україні близько 11 "Кинджалів", - Лубінець

Фото: РФ випустила по Україні близько 11 "Кинджалів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час ранкової масованої атаки 2 січня російські війська випустили по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Черговий ракетний терор на мирне населення України! Ворог підступно та жорстоко обстрілює цивільне населення України. По всій країні лунають вибухи від російських ракет", - написав Лубінець.

За його словами, внаслідок атаки РФ майже в кожному районі Києва наявні пошкодження цивільної інфраструктури, здіймаються пожежі. Також є постраждалі.

Окрім того, у Харкові понад 40 поранених, одна жінка загинула.

"РФ випустила по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Росія - країна, яка воює з багатоповерхівками та мирним населенням, вбиваючи українців щодня та щоночі", - додав омбудсмен.

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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