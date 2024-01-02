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РФ выпустила по Украине около 11 "Кинжалов", - Лубинец

Фото: РФ выпустила по Украине около 11 "Кинжалов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во время утренней массированной атаки 2 января российские войска выпустили по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Очередной ракетный террор на мирное население Украины! Враг коварно и жестоко обстреливает гражданское население Украины. По всей стране раздаются взрывы от российских ракет", - написал Лубинец.

По его словам, в результате атаки РФ почти в каждом районе Киева имеются повреждения гражданской инфраструктуры, поднимаются пожары. Также есть пострадавшие.

Кроме того, в Харькове более 40 раненых, одна женщина погибла.

"РФ выпустила по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Россия - страна, которая воюет с многоэтажками и мирным населением, убивая украинцев ежедневно и каждую ночь", - добавил омбудсмен.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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