РФ випустила по Україні 90 дронів та шість ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 13 листопада російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на територію України, застосувавши різні типи ракет, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Згідно з даними Повітряних Сил, було зафіксовано 96 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Серед виявлених загроз:
Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
На ранок, станом на 10:00, підтверджено знищення двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 37 ворожих безпілотників над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.
Крім того, 47 безпілотників було виявлено в різних регіонах України, однак місця їхнього падіння або знищення ще уточнюються. Два дрони залишили повітряний простір України, направившись у бік Білорусі та Росії, ще два залишаються в повітрі, де триває активна бойова робота.
Уночі та під ранок російські окупаційні сили знову завдали повітряного удару по Україні, застосувавши ракети, дрони-камікадзе та керовані авіабомби.
Крім того, цієї ночі в Росії зафіксували зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, оснащених ракетним озброєнням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.