РФ выпустила по Украине 90 дронов и шесть ракет: как отработала ПВО

В ночь на 13 ноября российские войска совершили масштабную воздушную атаку на территорию Украины, применив различные типы ракет, управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. Согласно данным Воздушных Сил, было зафиксировано 96 воздушных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Среди выявленных угроз:
Для отражения атаки были задействованы зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
На утро, по состоянию на 10:00, подтверждено уничтожение двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 37 вражеских беспилотников над Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областями.
Кроме того, 47 беспилотников было обнаружено в разных регионах Украины, однако места их падения или уничтожения еще уточняются. Два дрона покинули воздушное пространство Украины, направившись в сторону Беларуси и России, еще два остаются в воздухе, где продолжается активная боевая работа.
Ночью и под утро российские оккупационные силы снова нанесли воздушный удар по Украине, применив ракеты, дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы.
Кроме того, в эту ночь в России зафиксировали взлет шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, оснащенных ракетным вооружением.
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