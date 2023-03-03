UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ випустила понад 100 снарядів по Дніпропетровській області та пошкодила будинки (фото)

Фото: РФ випустила понад 100 снарядів по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Понад 100 снарядів за день. Ворог бив по Нікопольському району з важкої артилерії та РСЗВ. Прилетіло до Марганецької та Мирівської громад. Без жертв, але є руйнування", - йдеться у заяві.

Зазначається, що найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач.

"Рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів", - додав Лисак.

Нагадаємо, що російські військові зі ствольної артилерії сьогодні вночі, 3 березня, кілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

У четвер, 2 березня, російські окупанти обстріляли чотири громади у Дніпропетровській області та пошкодили приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні