РФ випустила понад 100 снарядів по Дніпропетровській області та пошкодила будинки (фото)

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Понад 100 снарядів за день. Ворог бив по Нікопольському району з важкої артилерії та РСЗВ. Прилетіло до Марганецької та Мирівської громад. Без жертв, але є руйнування", - йдеться у заяві.
Зазначається, що найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач.
"Рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів", - додав Лисак.
Нагадаємо, що російські військові зі ствольної артилерії сьогодні вночі, 3 березня, кілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.
У четвер, 2 березня, російські окупанти обстріляли чотири громади у Дніпропетровській області та пошкодили приватні будинки.
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