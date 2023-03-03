РФ выпустила более 100 снарядов по Днепропетровской области и повредила дома (фото)
В пятницу 3 марта российские военные обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Более 100 снарядов в день. Враг бил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и РСЗО. Прилетело в Марганецкую и Мировскую общины. Без жертв, но есть разрушения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что больше всего досталось Марганецкой общине. Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач.
"Спасатели продолжают обследовать пораженные территории и уточнять последствия обстрелов", - добавил Лысак.
Напомним, что российские военные из ствольной артиллерии сегодня ночью, 3 марта, несколько раз обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области.
В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли четыре общины в Днепропетровской области и повредили частные дома.
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