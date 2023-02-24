РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області

У п'ятницю, 24 лютого, окупанти випустили понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні цілий день агресор знущався над Нікопольщиною. Бив з важкої артилерії та "Градів". Загалом спрямував по мирних населених пунктах понад 100 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська окупаційна армія обстріляла район сім разів. Під ударом опинилися три громади - Мирівська, Марганецька та Нікопольська.

"Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються", - додав Лисак.