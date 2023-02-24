РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області

У п'ятницю, 24 лютого, окупанти випустили понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні цілий день агресор знущався над Нікопольщиною. Бив з важкої артилерії та "Градів". Загалом спрямував по мирних населених пунктах понад 100 снарядів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська окупаційна армія обстріляла район сім разів. Під ударом опинилися три громади - Мирівська, Марганецька та Нікопольська.
"Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються", - додав Лисак.
Нагадаємо, що російські загарбники у ніч на 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
У четвер, 23 лютого, російські окупанти шість разів атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області.
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