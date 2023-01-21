РФ випустила 10 мін по селу в Сумській області, поцілила у будинки: поранено підлітка

Росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток дивом вижив після того, як одна з мін потрапила у будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні близько 13-ї години ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району. Росіяни ударили із мінометів по селу Студенок.
10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів", - розповів він.
За словами очільника регіону, ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений.
"У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець. Дивом вижив - його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні.
Наразі життю хлопця вже нічого не загрожує", - додав Живицький.
Як повідомлялось, диверсійно-розвідувальна група російських загарбників знову спробувала перетнути кордон у Сумській області, та українські бійці їй завадили.
Нагадаємо, у суботу, 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.
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