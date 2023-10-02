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У РФ випадково "засвітили" адреси ГРУ і служби Путіна в Москві та Петербурзі, - "Досьє"

Понеділок 02 жовтня 2023 15:09
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У РФ випадково "засвітили" адреси ГРУ і служби Путіна в Москві та Петербурзі, - "Досьє" Фото: в РФ знайшли адреси об'єктів спецслужб у відкритому доступі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Росії у відкритому доступі виявили адреси секретних об'єктів спецслужб у Москві та Санкт-Петербурзі. Перелік будівель Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ (ГРУ) та Федеральної служби охорони (ФСО) вказані у документі "Спеціальна група" як список будинків, де не повинно бути відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр "Досьє".

Співробітники проекту, запущеного російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, опублікували дані з московськими та петербурзькими адресами ГРУшників та секретної служби диктатора Володимира Путіна і не тільки.

Як зазначається у публікації, список, що був оприлюднений на сайті мерій, охоплює низку "надтаємних" урядових об'єктів та будинків, що належать спецслужбам, а також склади боєприпасів, конспіративних баз, військових частин тощо.

"Як дізнатися, де в Москві приховані найтаємніші відомства Росії, де в Примор'ї дислоковані військові частини або де в Брянській області встановлені додаткові прикордонні пости? Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ з незручною назвою обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків", - йдеться у матеріалі.

Сам файл вказується під назвою "Особлива група". 434-сторінковий документ підписали голова департаменту ЖКГ В'ячеслав Торсунов та директор компанії "Мосенергозбут", а схвалений він був мером російської столиці Сергієм Собяніним.

У "Досьє" звернули увагу, що найбільша концентрація подібних об'єктів розташована в районі Срібного Бору, а найбільше адрес у переліку закріплено за ФСО.

У РФ випадково &quot;засвітили&quot; адреси ГРУ і служби Путіна в Москві та Петербурзі, - &quot;Досьє&quot;

Частина списку з перерахуванням об'єктів Міноборони РФ / Мерія Москви (фото: dossier.center)

У РФ випадково &quot;засвітили&quot; адреси ГРУ і служби Путіна в Москві та Петербурзі, - &quot;Досьє&quot;

Список об'єктів у Ленінградській області РФ / Адміністрація Ленінградської області (фото: dossier.center)

Нагадаємо, раніше російський пропагандист "допоміг" Силам оборони України знищити базу загарбників. Так, він розмістив у мережі дані про місцезнаходження бази інтервентів в окупованому Донецьку, після чого українські військові завдали точного удару по місцю дислокації противника.

До речі, перед цим ЗСУ побачили в TikTok відео з будівлею на Луганщині, в якому бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу - і знищили її.

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