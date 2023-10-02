В РФ случайно "засветили" адреса ГРУ и службы Путина в Москве и Петербурге, - "Досье"

В России в открытом доступе обнаружили адреса секретных объектов спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге. Перечень зданий Главного управления разведки Генштаба ВС РФ (ГРУ) и Федеральной службы охраны (ФСО) указан в документе "Специальная группа" как список домов, где не должно быть отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр " Досье ".

Сотрудники проекта, что был запущен российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, опубликовали данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и секретной службы диктатора Владимира Путина и не только.

Как указывается в публикации, список, что был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд "сверхсекретных" правительственных объектов и домов, что принадлежат спецслужбам, а также склады боеприпасов, конспиративных баз, воинских частей и прочее.

"Как узнать, где в Москве спрятаны самые секретные ведомства России, где в Приморье дислоцированы воинские части или где в Брянской области установлены дополнительные пограничные посты? Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобоваримым названием "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям"", - говорится в материале.

Сам файл указывается под названием "Особая группа". 434-страничный документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор компании "Мосэнергосбыт", а одобрен он был мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

В "Досье" обратили внимание, что наибольшая концентрация подобных объектов расположена в районе Серебряного Бора, а больше всего адресов в перечне закреплено за ФСО.

Часть списка с перечислением объектов Минобороны РФ / Мэрия Москвы (фото: dossier.center)

Список объектов в Ленинградской области РФ / Администрация Ленинградской области (фото: dossier.center)

Напомним, ранее российский пропагандист "помог" Силам обороны Украины уничтожить базу захватчиков. Так, он разместил в сети данные о местоположении базы интервентов в оккупированном Донецке, после чего украинские военные нанесли точный удар по месту дислокации противника.

К слову, перед этим ВСУ увидели в TikTok видео со зданием в Луганской области, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу - и уничтожили его.