ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму, - партизани

Крим, Четвер 26 вересня 2024 13:25
UA EN RU
РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму, - партизани Фото: РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму. Зокрема кількість окупантів, задіяних у роботах у Севастополі, значно зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент зміг вистежити маршрут переміщення автонавантажувачів на КамАЗах Балаклавським шосе у бік Козацької бухти", - йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося з'ясували, що в процесі спостереження вдалося з'ясувати місця, де ЗС РФ, а йдеться про 810 ОБРМП у Севастополі, продовжують зведення фортифікаційних споруд, але вже більшою мірою за допомогою цивільних на спеціальній техніці.

"На тлі нестачі особового складу на фронті кількість військовослужбовців, раніше задіяних у будівництві, значно зменшилася", - констатують в "АТЕШ".

Чим відома 810-та бригада РФ

19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Це сталося під час нагородження загарбників за вбивства в Україні.

Зокрема, в червні партизани отримали документи окупантів з 810-ї бригади Криму. Нещодавно з'ясувалось, що росіяни перекидають техніку з Херсонського напрямку до Курської області. В цьому як раз і була задіяна вищевказана бригада окупантів.

До цього РБК-Україна писало, що курсантів російських військових вишів відправили у Херсонську область "для отримання бойового досвіду".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Війна в Україні
NEWS
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні