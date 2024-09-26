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РФ использует гражданских для обустройства фортификаций в Крыму, - партизаны

Крым, Четверг 26 сентября 2024 13:25
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РФ использует гражданских для обустройства фортификаций в Крыму, - партизаны Фото: РФ использует гражданских для обустройства фортификаций в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

РФ использует гражданских для обустройства фортификаций в Крыму. В частности, количество оккупантов, задействованных в работах в Севастополе, значительно уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент смог выследить маршрут перемещения автопогрузчиков на КамАЗах по Балаклавскому шоссе в сторону Казачьей бухты", - говорится в сообщении.

Партизанам удалось выяснили, что в ходе наблюдения удалось выяснить места, где ВС РФ, а речь идет про 810 ОБРМП в Севастополе, продолжают возведение фортификационных сооружений, но уже в большей мере с помощью гражданских на специальной технике.

"На фоне нехватки личного состава на фронте, количество военнослужащих, ранее задействованных в стройке, значительно уменьшилось", - констатируют в "АТЕШ".

Чем известна 810-я бригада РФ

19 ноября 2023 года, в День ракетно-артиллерийских войск РФ, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригады морской пехоты РФ в Херсонской области. Это произошло при награждении захватчиков за убийства в Украине.

В частности, в июне партизаны получили документы оккупантов из 810-й бригады Крыма. Недавно выяснилось, что россияне перебрасывают технику из Херсонского направления в Курскую область. В этом как раз и была задействована вышеуказанная бригада оккупантов.

До этого РБК-Украина писало, что курсантов российских военных вузов отправили в Херсонскую область "для получения боевого опыта".

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