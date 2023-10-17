РФ використовує "тіньові" кораблі поблизу Фінляндії для обходу нафтових санкцій, - Yle

У водах поблизу Фінляндії плаває безліч російських "тіньових" кораблів, оскільки два найважливіших нафтових порти РФ розташовані в акваторії Фінської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Зараз у Росії перевозять вантажі російської нафти щонайменше 1000 нафтових танкерів, а за деякими оцінками навіть майже 2000.

Професор морського транспорту Улла Тапанінен заявила, що у світі його називають "сірим" або навіть "темним" флотом. Назви пов'язані з тим, що про танкери та їхній стан практично нічого не відомо.

"Хоча інформації небагато, відомо, що близько половини танкерів старше 20 років. У танкера 20 років - це вік, коли наступною адресою судна найчастіше стає звалище металобрухту", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що у водах поблизу Фінляндії також плаває безліч російських "тіньових" кораблів.

Старі танкери можуть збільшити кількість нещасних випадків

"У старому обладнанні ризиків більше. Навіть корпус може вийти з ладу в найгіршому випадку, але частіше виникають проблеми з системами управління або механізмами, і тоді корабель може сісти на мілину, - відповідає Тапанінен.

Однак вона підкреслює, що немає причин занадто сильно хвилюватися. Безпека на морі постійно підвищується, а аварії на нафтовому ринку стали дуже рідкісними.

Безпека в Балтійському морі також підвищується за рахунок добре функціонуючого нагляду. Центр управління морським рухом щорічно запобігає кільком посадкам на мілину, відстежуючи маршрути суден, що плавають у Балтійському морі.

Тапанінен більше турбує Північно-Східний прохід через Північний Льодовитий океан, через який нещодавно пройшов російський корабель, що не має льодового посилення.

Санкції щодо російської нафти

З 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Bloobmerg писало, що Росія все ще покладається на Європу в постачанні своєї нафти, попри порушення цінових обмежень, встановлених країнами G7.

Також Сполучені Штати на новому етапі впровадження стелі цін на російську нафту активно працюють за двома напрямками: введення санкцій проти тих, хто обходить обмеження, а також збільшення витрат РФ при транспортуванні нафти морем.