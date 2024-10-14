ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ використовує раритетні гармати Д-74, які СРСР подарував В'єтнаму і Китаю, - ЗМІ

Понеділок 14 жовтня 2024 22:46
UA EN RU
РФ використовує раритетні гармати Д-74, які СРСР подарував В'єтнаму і Китаю, - ЗМІ Ілюстративне фото: РФ використовує раритетні гармати Д-74, які СРСР подарував В'єтнаму і Китаю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ймовірно обстрілює українські позиції на Донеччині зі 122-мм гармати Д-74. Її було розроблено в Радянському Союзі наприкінці 1940-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як пише видання, цікаво у цій зброї не рік її виробництва, а те, що це зброя ще з радянських запасів. При цьому Д-74 не повинні були перебувати на озброєнні Росії. Так як Радянський Союз після їх виробництва Москва почала експортувати гармати в дружні країни, такі як В'єтнам і Китай. Раніше вважалось, що тоді СРСР роздарував всі свої запаси зброї.

Саме тому використання росіянами Д-74 на фронті в Україні може свідчити про можливий імпорт цих систем або принаймні боєприпасів до них із Північної Кореї. За даними видання, Росія таким чином може намагатись демонструвати наявність величезних ресурсів.

Також використання радянської техніки може свідчити про те, попри швидшу, ніж очікувалося, перебудову збройних сил, нове виробництво росіян все ще не встигає за втратами на полі бою.

Модернізація зброї РФ

Наприкінці минулого року в ГУР говорили, що в Росії триває модернізація ракет Х-22, які окупанти переробляють у Х-32. Також росіяни почали модифікувати касетні бомби РБК-500.

З нового, досить згадати модернізацію ФАБ-3000, в які РФ, ймовірно, вбудувала новий модуль. До того, як модернізувати ці бомби, РФ використала їх для бомбардувань Маріуполя та у війні в Афганістані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
DAILY
"Дружба" з розрахунку. Що чекає на відносини України та Угорщини і кого боїться Орбан
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дружба" з розрахунку. Що чекає на відносини України та Угорщини і кого боїться Орбан