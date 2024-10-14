РФ использует раритетные пушки Д-74, которые СССР подарил Вьетнаму и Китаю, - СМИ

Российская армия вероятно обстреливает украинские позиции в Донецкой области из 122-мм пушки Д-74. Она была разработана в Советском Союзе в конце 1940-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Интересно в этом оружии не год его производства, а то, что это оружие еще из советских запасов. При этом Д-74 не должны находиться на вооружении России. Поскольку Советский Союз после их производства Москва начала экспортировать пушки в дружественные страны, такие как Вьетнам и Китай. Ранее считалось, что тогда СССР раздарил все запасы оружия.

Именно поэтому использование россиянами Д-74 на фронте в Украину может свидетельствовать о возможном импорте этих систем или по крайней мере боеприпасов из Северной Кореи. По данным издания, Россия, таким образом, может пытаться демонстрировать наличие огромных ресурсов.

Также использование советской техники может свидетельствовать о том, несмотря на более скорую, чем ожидалось, перестройку вооруженных сил, новое производство россиян все еще не успевает за потерями на поле боя.

Модернизация оружия РФ

В конце прошлого года в ГУР говорили, что в России идет модернизация ракет Х-22 , которые оккупанты перерабатывают в Х-32. Также россияне начали модифицировать кассетные бомбы РБК-500.

Из нового, достаточно упомянуть модернизацию ФАБ-3000, в которые РФ, вероятно, встроила новый модуль . До модернизации этих бомб РФ использовала их для бомбардировок Мариуполя и в войне в Афганистане.

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