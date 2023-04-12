РФ використовує ПВК "Вагнера" для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії, - ISW

У Міноборони РФ мають намір використовуати бойовиків ПВК "Вагнера" для захоплення Бахмута, таким чином зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У Міноборони РФ підтвердили, що бойовики ПВК "Вагнера" складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. У той час, як невказані підрозділи ВДВ армії РФ забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.

Російські сили ВДВ на флангах, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії. Таким чином, Міноборони Росії має намір використати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії.

Це підтверджує попередні оцінки експертів ISW про те, що війська РФ прагнуть використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу.

Ключові висновки ISW: