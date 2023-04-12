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РФ використовує ПВК "Вагнера" для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії, - ISW

Фото: РФ використовує ПВК "Вагнера" для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони РФ мають намір використовуати бойовиків ПВК "Вагнера" для захоплення Бахмута, таким чином зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У Міноборони РФ підтвердили, що бойовики ПВК "Вагнера" складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. У той час, як невказані підрозділи ВДВ армії РФ забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.

Російські сили ВДВ на флангах, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії. Таким чином, Міноборони Росії має намір використати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії.

Це підтверджує попередні оцінки експертів ISW про те, що війська РФ прагнуть використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль ухвалив закон про використання інструментів цифрового авторитаризму для підвищення ефективності видачі повісток, а також боротьби з ухилянтами.
  • Невелика маргінальна група військових російських блогерів закликала російський уряд скасувати закони проти дискредитації російських військових.
  • Окупанти, мабуть, утримують позиції на північний схід від Куп'янська і досягли успіхів у лісовому масиві на південь від Кремінної.
  • Російські війська провели наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російські війська вели оборонні операції на півдні України.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав підприємства оборонно-промислового комплексу Тульської області РФ.

Раніше у міноборони України заявили, що Бахмут взяв на себе основний удар російських військових на сході України, покинути місто означає допустити ворога в глиб країни.

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