У РФ вигадали ще один фейк про Leopard в Україні. В Міноборони ФРН відповіли

Йдеться про небилицю, озвучену російськими пропагандистами у суботу. Кремлівські ЗМІ розповідали, що нібито розвідники ЗС РФ "знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, що складається зі Збройних сил Німеччини".

Західні журналісти звернулися до Міноборони ФРН за роз'ясненнями щодо таких публікацій про "екіпаж із Бундесверу".

"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", - наголосив один з офіційних представників міноборони Німеччини у відповідь.

Що саме вигадали пропагандисти цього разу

У фейковому сюжеті росЗМІ про "німецький танковий екіпаж" йшлося про те, що цю історію розповів один із російських окупантів, що воює в Запорізькій області України. Нібито він "добре знає німецьку", і стверджував, що весь екіпаж знищеного танка ЗСУ Leopard загинув, а тяжко поранений механік-водій ніби почав кричати: "Nicht schießen" - тобто "Не стріляй" німецькою.

Крім того, "розвідник" казав, нібито цей "механік" розповів йому історію, що він "військовослужбовець Бундесверу", і весь екіпаж танка був "з однієї роти", а потім - помер від втрати крові.

Інші фейки РФ про передані Україні німецькі "Леопарди"

Зазначимо, що невдовзі після того, як Сили Оборони України отримали від ФРН танки Leopard (1 та 2), у Міноборони РФ почали розповідати про знищення цієї техніки у величезних кількостях.

При цьому нещодавно видання Forbes підрахувало, що за 13 тижнів з початку контрнаступальних дій ЗСУ на різних напрямках українські захисники втратили тільки 5 з 71 свого танка Leopard 2. При цьому отримали пошкодження - 10 одиниць, проте вони після ремонту повертаються на фронт.

Додамо також, що раніше росіяни хизувалися нібито знищенням восьми танків Leopard в Україні. На підтвердження цього вони опублікували відео, проте виявилось, що загарбники хвалилися знищенням комбайнів, а не танків.