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В РФ придумали еще один фейк о Leopard в Украине. В Минобороны ФРГ ответили

Фото: танк Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Владимир Костырин

Российские государственные СМИ стали распространять неправдивые сообщения о якобы уничтожении в Украине танка Leopard с экипажем из ФРГ. В Министерстве обороны Германии отреагировали на ложь пропагандистов РФ и развенчали новый фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Речь идет о небылице, озвученной российскими пропагандистами в субботу. Кремлевские СМИ рассказывали, что будто бы разведчики ВС РФ "уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящий из Вооруженных сил Германии".

Западные журналисты обратились в Минобороны ФРГ за разъяснениями относительно таких публикаций об "экипаже из Бундесвера".

"В Украине нет немецких танковых экипажей", - подчеркнул один из официальных представителей минобороны Германии в ответ.

Что именно придумали пропагандисты в этот раз

В фейковом сюжете росСМИ о "немецком танковом экипаже" говорилось, что историю эту рассказал один из российских оккупантов, что воюет в Запорожской области Украины. Якобы он "хорошо знает немецкий", и утверждал, что весь экипаж уничтоженного танка ВСУ Leopard погиб, а тяжелораненый механик-водитель будто бы начал кричать: "Nicht schießen" - то есть "Не стреляй" на немецком.

Кроме того, "разведчик" рассказывал, будто бы этот "механик" поведал ему историю, что он "военнослужащий Бундесвера", и весь экипаж танка был "из одной роты", а затем - умер от потери крови.

Другие фейки РФ о переданных Украине немецких "Леопардах"

Отметим, что вскоре после того, как Силы Обороны Украины получили от ФРГ танки Leopard (1 и 2), в Минобороны РФ стали рассказывать об уничтожении этой техники в огромных количествах.

При этом недавно издание Forbes подсчитало, что за 13 недель с начала контрнаступательных действий ВСУ на разных направлениях украинские защитники потеряли только 5 из 71 своего танка Leopard 2. При этом получили повреждения - 10 единиц, но они после ремонта возвращаются на фронт.

Добавим также, ранее россияне хвастались якобы уничтожением восьми танков Leopard в Украине. На подтверждение этого они опубликовали видео, однако оказалось, что захватчики кичились уничтожением комбайнов, а не танков. 

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