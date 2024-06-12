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РФ отправляет на украинскую границу достаточно профессиональные ДРГ, - спикер ОТУ "Северск"

Среда 12 июня 2024 04:54
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РФ отправляет на украинскую границу достаточно профессиональные ДРГ, - спикер ОТУ "Северск" Фото: против вражеских ДРГ применяют тактические приемы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация отправляет на границу с Украиной достаточно профессиональные диверсионно-разведовательные группы. Против них применяются тактические приемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника, которое он озвучил в эфире телемарафона.

"Наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы. И, конечно, все время — и в прошлом году, и в этом году, и зимой, и весной — здесь работают достаточно профессиональные диверсанты именно со стороны РФ. Не нужно недооценивать врага", – сказал пресс-секретарь ОТУ "Северск".

Также по словам Мысника, ВСУ применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять в уничтожать ДРГ.

В ответ на вопрос о кадыровцах в составе ДРГ, спикер отметил, что у них нет информации о ДРГ или разведчиках со стороны России. Как правило, больше всего кадыровцы выполняют задачи как заградительные отряды. И как показывает опыт, в штурмовых или разведгруппах их не очень активно применяли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины полностью контролируют Сумской область. По его словам, Россия продолжает использовать ДРГ, которые ВСУ успешно уничтожают.

Что касается села Рыжевка, то враг "попытался реализовать там операцию пропагандистского характера". Зеленский отметил, что флаг РФ в селе был уничтожен и присутствия оккупанта нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США отправят Украине еще одну систему Patriot для усиления противовоздушной обороны страны от интенсивных российских атак.

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