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РФ отправляет в Луганскую область чиновников, потому что не доверяет коллаборантам, - ОВА

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Лисичанск, Среда 25 января 2023 08:55
РФ отправляет в Луганскую область чиновников, потому что не доверяет коллаборантам, - ОВА Фото: россияне не доверяют местным коллаборантам из Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Поэтому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Луганскую ОВА.

"На захваченных Россией территориях Луганской области все меньше доверяют местным коллаборантам. Еще летом показательным примером стал Северодонецк, где оккупационные власти не нашли "достойных" претендентов, которые смогли бы управлять городом", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты отправили в оккупированный Лисичанск одного из руководителей Татарстана, поскольку не доверяют местным коллаборантам. На "усиление" в захваченный город приехал заместитель премьер-министра Татарстана. Его назначили заместителем оккупационной администрации города.

Также в ОВА сообщили, что оккупанты готовят к так называемым выборам в "парламент ЛНР". Их попытаются провести в сентябре. Однако оккупанты решили не проводить голосование по одномандатной системе.

"То есть у кандидатов из округов нет шансов решать проблемы региона на центральном уровне", - пояснили в ОВА.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в больницу под Луганском оккупанты свезли более 200 раненых мобилизованных местных жителей.

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