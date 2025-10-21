РФ відправила перший вантаж нафти на новий НПЗ у Грузії, - Reuters
Російська "Роснефть" відправила першу партію нафти на новий нафтопереробний завод "Кулеві" в Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, про це свідчать дані системи LSEG з відстеження суден, а також інформація від джерел у галузі.
Поставка відбулася попри те, що Росія та Грузія не підтримують офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між країнами стався збройний конфлікт через Південну Осетію та Абхазію. Водночас, на тлі політики правлячої партії "Грузинська мрія", Тбілісі останніми роками посилює економічні контакти з Москвою, тоді як відносини із західними державами погіршуються.
За даними LSEG і трейдерів, 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 метричних тонн нафти Siberian Light з російського порту Новоросійськ до терміналу Кулеві. Повідомляється, що Росія намагається розширити напрямки експорту, одночасно долаючи наслідки західних санкцій, запроваджених через війну проти України.
Грузія, зі свого боку, запускаючи перший нафтопереробний завод у країні, прагне скоротити залежність від імпорту пального з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Підприємство розпочало роботу цього місяця з потужністю переробки близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або приблизно 24 тисячі барелів на добу.
Згідно з планами, до 2028 року завод збільшить потужності до 4 млн тонн щорічно та забезпечуватиме паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.
Санкції на закупівлю енергоносіїв з РФ
Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Індія начебто погодилася припинити закупівлю нафти в Росії. Однак у МЗС Індії спростували цю інформацією та заявили, що не обізнані про таку розмову між лідерами двох країн.
Водночас, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні очікують від Японії повної відмови від імпорту російських енергоносіїв.
Окремі індійські нафтопереробні компанії планують поступово скорочувати імпорт російської нафти.
Зазначимо, що світові ціни на нафту зросли на тлі заяв Білого дому про готовність укласти торгівельну угоду з Китаєм.