РФ відправила групу співробітників ФСБ у Херсонську область для пошуку партизанів, - ЦНС

За наявною інформацією, мета цього кроку з боку окупантів це посилити проведення обшуків будинків місцевих жителів.

Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, насамперед тих громадян, які, на їхню думку, не підтримують російську риторику і завдання так званої "СВО".

Також, окупанти намагатимуться примушувати громадян України оформляти ворожі паспорти.

З чим це пов'язано

Ці заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об'єктах у ворожому тилу.

"У зв'язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на цьому напрямку", - пише ЦНС.

Також співробітники ФСБ забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, залучених до організації та проведення "виборчого процесу" на захоплених територіях.

Репресії на окупованих територіях

Нещодавно повідомлялося, що росіяни посилюють репресії в окупованому Донецьку. Загарбники шукають людей з українським паспортом.

Також Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що росіяни продовжують тероризувати цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Вдаються до нічних обшуків і викрадень людей.