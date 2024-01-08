РФ відправила близько 35 тисяч солдатів Росгвардії для репресій проти українців, - ЦНС

За даними, переданими від українського підпілля, солдати Росгвардії пригнічують цивільний опір у тилу, проводячи фільтраційні заходи серед цивільного населення та виявляючи учасників підпільного руху.

"Станом на січень 2024 року Росія зосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч Росгвардійців. Половину з них складають регулярні формування, які за структурою розподілені до бригади, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи", - повідомили у ЦНС.

Партизани виявили, що російська окупаційна влада на ротаційній основі завозить на територію України понад 100 зведених підрозділів, сформованих зі співробітників ОМОН та Спеціального загону швидкого реагування (СЗШР).

Також Росгвардійці використовують важку військову техніку для придушення цивільного спротиву на окупованих територіях.

"На озброєнні у цих підрозділів, окрім службових автомобілів та ББМ, є танки, артилерійські системи, а також вертольоти. І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією", - повідомили в центрі.

За словами партизанів, ці підрозділи залучалися для охорони "виборчих дільниць" на окупованих територіях під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023 років.

"Росгвардія буде основним інструментом тиску на громадянське населення у ході підготовки до виборів президента Росії, запланованих на березень 2024 року", - повідомили у ЦНС.

Що таке Росгвардія

Росгвардія - військове формування Росії, яке прямо підпорядковується диктатору Володимиру Путіну.

Раніше ми писали, що через потрясіння у сфері внутрішньої безпеки Росії , викликані війною проти України, Росія посилює боєздатність Росгвардії.