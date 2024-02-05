РФ открывает фейковые уголовные дела против пленных гражданских украинцев, - Усов
Россия продолжает дискредитировать украинцев, незаконно удерживаемых в плену. РФ возбуждает против них фейковые уголовные дела.
Об этом заявил секретарь координационного штаба Дмитрий Усов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными в Telegram.
Он отметил, что Россия традиционно действует вопреки Международному гуманитарному праву и продолжает незаконно удерживать гражданские заложники. Кроме этого, РФ возбуждает фейковые уголовные дела с последующим вынесением приговора суда.
"Поиск и возвращение гражданских лиц осложняется тем, что РФ официально не подтверждает содержание на своей или временно оккупированной территории наших граждан", – говорится в сообщении.
Усов отметил, что Украина пытается использовать все возможные механизмы для получения информации о местонахождении заложников и их возвращении из вражеской неволи.
Обмен пленными
31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулось 207 украинцев. В частности, домой вернулись:
- 95 воинов ВСУ;
- 56 нацгвардейцев;
- 26 пограничников;
- 29 воинов Территориальной обороны;
- 1 представитель Национальной полиции.
По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января прошел 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.
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