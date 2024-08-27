РФ шукає українських дітей, яких не віддали навчатись в російські школи, - ЦНС
Ворог на тимчасово окупованих територіях України шукає дітей, яких батьки не віддали навчатись у російські школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, представники окупаційних адміністрацій у супроводі військових об'їздили села на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Під час рейдів вони шукали родини, чиї діти не пішли вчитися до захоплених шкіл. Коли такі сім'ї виявляли, з батьками проводили "профілактичні бесіди".
Зокрема, окупанти погрожували позбавленням батьківських прав. Крім того, ворог перевіряв телефони на наявність додатка й навчання в українській школі. Окремо розмову з батьками дітей проводили співробітники ФСБ.
"Центр національного спротиву закликає повідомляти про тих, хто чинить тиск на батьків й спонукає дітей до "навчання" в осередках російської пропаганди", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що в окупованій Луганській області росіяни створили новий шкільний рух, щоб здійснювати контроль над українськими дітьми. Так, з 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". За інформацією ЦНС, вступ до загону добровільно-примусовий.
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