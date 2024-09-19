РФ вдруге за ніч завдала ударів по Харкову, атакувала керованими авіабомбами

Вибух в районі Харкова пролунав близько 04.50. У цей час тривала повітряна тривога, оголошена в області.

Як розповів мер, війська РФ вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами.

"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами", - розповів він.

Крім того, Харківський мер попередив мешканців міста про можливі повторні ворожі удари, та закликав бути обережними.

Оновлено: влучання між школою та дитсадком

Пізніше мер Харкова розповів, що один з "прильотів" був зафіксований між школою та дитсадком в Індустраільному районі міста.

"Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", - додав він.

Удари по Харкову

Нагадаємо, 19 вересня близько опівночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим фіксувалися пуски ракет російськими загарбниками.

Пізніше у Харківській ОВА розповіли, що зафіксовані удари у місті по Шевченківському району. А мер поінформував, що на місці влучання сталася пожежа, й удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району.

Як розповіли у Харківській облпрокуратурі, через ракетну атаку ворога, попередньо із використанням балістики, фіксуються руйнування двох приватних будинків, та сталася сильна пожежа.