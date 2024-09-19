РФ вдруге за ніч завдала ударів по Харкову, атакувала керованими авіабомбами

Місто Харків знову було атаковане російськими окупантами, вже вдруге протягом цієї ночі. Противник для ударів застосував керовані авіаційні бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Вибух в районі Харкова пролунав близько 04.50. У цей час тривала повітряна тривога, оголошена в області.
Як розповів мер, війська РФ вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами.
"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами", - розповів він.
Крім того, Харківський мер попередив мешканців міста про можливі повторні ворожі удари, та закликав бути обережними.
Пізніше мер Харкова розповів, що один з "прильотів" був зафіксований між школою та дитсадком в Індустраільному районі міста.
"Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", - додав він.
Нагадаємо, 19 вересня близько опівночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим фіксувалися пуски ракет російськими загарбниками.
Пізніше у Харківській ОВА розповіли, що зафіксовані удари у місті по Шевченківському району. А мер поінформував, що на місці влучання сталася пожежа, й удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району.
Як розповіли у Харківській облпрокуратурі, через ракетну атаку ворога, попередньо із використанням балістики, фіксуються руйнування двох приватних будинків, та сталася сильна пожежа.
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