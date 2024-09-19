РФ второй раз за ночь нанесла удары по Харькову, атаковала управляемыми авиабомбами

Взрыв в районе Харькова раздался около 04.50. В это время продолжалась воздушная тревога, объявленная в области.

Как рассказал мэр, войска РФ ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами.

"Снова удар по городу. В этот раз предварительно тремя КАБами", - рассказал он.

Кроме того, Харьковский мэр предупредил жителей города о возможных повторных вражеских ударах, и призвал быть осторожными.

Обновлено: попадание между школой и детсадом

Позже мэр Харькова рассказал, что один из "прилетов" был зафиксирован между школой и детсадом в Индустраильном районе города.

"Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие места попадания вражеских КАБов уточняются", - добавил он.

Обновлено: последствия других попаданий

Как рассказал городской голова около 05.50, второе попадание КАБ (УАБ) россиян было возле депо в Салтовском районе Харькова.

Отмечается, что в результате "прилета" были выбиты окна домов, и обошлось без пострадавших.

А третья управляемая авиабомба упала в пригороде, добавил мэр.

Обновлено: в ОВА уточнили последствия

Руководитель Харьковской ОВА утром рассказал, что около пяти часов утра российские оккупанты "ударили КАБом в Индустриальном районе" города Харьков.

"Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет", - передал чиновник.

Кроме того, рассказал он, еще одно попадание было зафиксировано в Салтовском районе - там повреждены окна в жилых домах. Тоже без пострадавших.

Удары РФ по Харькову

Напоминм, 19 сентября около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим фиксировались пуски ракет российскими захватчиками.

Позже в Харкьковской ОВА рассказали, что зафиксированы удары в городе по Шевченковскому району. А мэр проинформировал, что на месте попаданий произошел пожар, и удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.

Как рассказали в Харьковской облпрокуратуре, из-за ракетной атаки врага, предварительно с использованием баллистики, фиксируются разрушения двух частных домов, и произошел сильный пожар.