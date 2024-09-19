РФ второй раз за ночь нанесла удары по Харькову, атаковала управляемыми авиабомбами

Город Харьков снова был атакован российскими оккупантами, уже во второй раз за эту ночь. Противник для ударов применил управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Взрыв в районе Харькова раздался около 04.50. В это время продолжалась воздушная тревога, объявленная в области.
Как рассказал мэр, войска РФ ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами.
"Снова удар по городу. В этот раз предварительно тремя КАБами", - рассказал он.
Кроме того, Харьковский мэр предупредил жителей города о возможных повторных вражеских ударах, и призвал быть осторожными.
Позже мэр Харькова рассказал, что один из "прилетов" был зафиксирован между школой и детсадом в Индустраильном районе города.
"Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие места попадания вражеских КАБов уточняются", - добавил он.
Как рассказал городской голова около 05.50, второе попадание КАБ (УАБ) россиян было возле депо в Салтовском районе Харькова.
Отмечается, что в результате "прилета" были выбиты окна домов, и обошлось без пострадавших.
А третья управляемая авиабомба упала в пригороде, добавил мэр.
Руководитель Харьковской ОВА утром рассказал, что около пяти часов утра российские оккупанты "ударили КАБом в Индустриальном районе" города Харьков.
"Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет", - передал чиновник.
Кроме того, рассказал он, еще одно попадание было зафиксировано в Салтовском районе - там повреждены окна в жилых домах. Тоже без пострадавших.
Напоминм, 19 сентября около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим фиксировались пуски ракет российскими захватчиками.
Позже в Харкьковской ОВА рассказали, что зафиксированы удары в городе по Шевченковскому району. А мэр проинформировал, что на месте попаданий произошел пожар, и удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.
Как рассказали в Харьковской облпрокуратуре, из-за ракетной атаки врага, предварительно с использованием баллистики, фиксируются разрушения двух частных домов, и произошел сильный пожар.
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