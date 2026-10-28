РФ вдарила по заправці "Укрнафти" на Дніпропетровщині, є поранений

Російські окупанти в середу, 28 жовтня, вдарили по заправці "Укрнафти" на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.

"Чергова атака росіян по цивільній інфраструктурі: ворожий дрон вдарив по автозаправному комплексу UKRNAFTA у Дніпропетровській області. На жаль, внаслідок влучання по автомобілю клієнт, який в момент удару виїжджав з АЗК, отримав осколкові поранення", - розповів він.

За словами Кукури, постраждалий зараз перебуває в лікарні та отримує усю необхідну медичну допомогу. Крім того, обстріл росіян пошкодив капітальну будівлю та обладнання.

"На місці працюють відповідні служби. По завершенні їхньої роботи буде проведена оцінка та вирішуватиметься питання про відновлення. Росія продовжує атакувати мирну інфраструктуру, що забезпечує нормальну життєдіяльність людей", - наголосив Кукура.

Він додав, що "Укрнафта" відновлюватиме пошкоджене майно та продовжить роботу.