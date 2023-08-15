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РФ вдарила по Україні зробленими цього року Х-101. У подібних ракет іноземні компоненти

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ракети, якими російські військові атакувала Україну цієї ночі, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", - написав він.

Єрмак зазначив, що влада збирає усю необхідну інформацію, працює із партнерами та регулярно комунікує з ними. 

Водночас уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем. 

Він зауважив, що вже були запроваджені певні обмеження, але наголосив, що санкції потрібно посилювати, щоб країна-агресор не могла отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети.

Нічний обстріл України

Сьогодні після 4:00 окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Так, у Луцьку загарбники влучили по одному із промислових підприємств, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє постраждали.

У Львівській області через атаку постраждали 19 осіб, серед них є 10-річна дитина. У Дніпрі руйнувань зазнало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

При цьому українські бійці збили 16 із 28 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.

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Російська ФедераціяАндрій Єрмакракетна атака