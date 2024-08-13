РФ вдарила по цивільній інфраструктурі у Бахмачі Чернігівської області

"Знов ворог б'є по цивільній інфраструктурі області. Бахмач", - написав чиновник у своєму у Telegram о 00.02.

Глава Чернігівської ОВА додав, що Росія є терористом.

Зауважимо, повідомлення про удар по Бахмачу з'явилося на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Перед тим у командування Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над регіоном.

Повітряна атака

Раніше повідомлялося, що увечері у понеділок, 12 серпня, був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед" для чергової повітряної атаки по території України.

Спочатку загроза через ударні безпілотники ворога оголошувалася для півдня України, а пізніше - і для півночі.

Зокрема, за даними військових станом на 00.21, ворожі безпілотники у Чернігівській та Сумській області постійно маневрують та змінюють напрямок руху.