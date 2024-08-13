РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Бахмаче Черниговской области

"Вновь враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач", - написал чиновник в своем в Telegram в 00.02.

Глава Черниговской ОВА добавил, что Россия является террористом.

Отметим, сообщение об ударе по Бахмачу появилось на фоне объявленной в области воздушной тревоги. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над регионом.

Воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 12 августа, был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе типа "Шахед" для очередной воздушной атаки по территории Украины.

Сначала угроза из-за ударных беспилотников врага объявлялась для юга Украины, а позже - и для севера.

В частности, по данным военных на 00.21, вражеские беспилотники в Черниговской и Сумской области постоянно маневрируют и меняют направление движения.