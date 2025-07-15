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РФ вдарила по Шосткинській громаді: один постраждалий, пошкоджено медзаклад

РФ атакувала Шосткинську громаду (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Марія Рагуткіна

Шосткинська громада Сумської області в ніч на 15 липня зазнала жорсткого російського удару. Постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога", - повідомив Григоров.

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала будівля медичного закладу. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

"Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків", - підсумував він.

Тим часом, дронова атака Росіян триває. Станом на 3:46 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні безпілотники були зафіксовані в Дніпропетровській області. Вони тримали курс на Захід.

Також дрони було помічено на сході Чернігівської області. Вони летіли в південному напрямку. Зокрема, тривога застосування "Шахедів" була в Запоріжжі.

 

Атака на Україну 14 липня

За останню добу ворог випустив по Україні дві ракети, завдав 64 авіаудари і скинув 100 керованих авіабомб. Про це повідомлялося у вечірньому зведенні Генштабу.

Окупанти для ударів застосували 1168 дронів. Також росіяни здійснили 3980 обстрілів позицій українських військ і мирних населених пунктів.

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